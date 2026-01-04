×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Vaguada
Vaguada

Indomet prevé día mayormente estable y lluvias nocturnas por vaguada este domingo

El Instituto Dominicano de Meteorología informó que el día será estable, pero en la noche se esperan aguaceros moderados a fuertes con ráfagas de viento en varias regiones del país

    Expandir imagen
    Indomet prevé día mayormente estable y lluvias nocturnas por vaguada este domingo
    Este domingo, la vaguada y sistema frontal provocarán lluvias nocturnas en la República Dominicana. (NASA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este domingo, prevalecerán condiciones mayormente estables durante el día; sin embargo, en horas nocturnas se esperan lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal.

    La institución explicó que, durante la mañana y las primeras horas de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con escasas precipitaciones en gran parte del país. No obstante, podrían presentarse chubascos aislados en algunas localidades de las regiones este y sureste, hasta el atardecer.

    Señaló que, entrada la noche, la aproximación de la vaguada y el sistema frontal incrementará la humedad y la inestabilidad atmosférica, favoreciendo la ocurrencia de aguaceros, que podrían ser de moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    Afectaciones esperadas

    El Indomet detalló que estas condiciones afectarán principalmente la línea noroeste, la costa norte, el Valle del Cibao y la Cordillera Central, extendiéndose de manera gradual hacia sectores del suroeste y sureste.

    Temperaturas

    En cuanto a las temperaturas, la entidad destacó que se sentirán agradables a frescas durante la noche y la madrugada, sobre todo en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían registrarse densas nieblas y neblinas, propias de la estación invernal.

    Asimismo señaló que, durante el día, las temperaturas se percibirán ligeramente cálidas, debido a las horas de sol.

    Recomendaciones del Indomet

    El Instituto Dominicano de Meteorología exhortó a la población a mantenerse atenta y dar seguimiento permanente a las actualizaciones de los informes meteorológicos, especialmente ante la posibilidad de lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    Asimismo, recomendó tomar precauciones, evitar exponerse a condiciones climáticas adversas y consultar de forma continua sus canales oficiales, a través del portal indomet.gob.do y de la cuenta @indometrd en las redes sociales.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.