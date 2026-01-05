Vaguada y sistema frontal provocarán aguaceros este lunes en varias regiones del país

La vaguada y el sistema frontal provocan aguaceros en varias regiones de República Dominicana. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este lunes 5 de enero una vaguada ubicada sobre la porción noroeste del país y un sistema frontal localizado sobre las Bahamas, generarán nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en varias regiones del país.

La institución explicó que, desde tempranas horas del día, estas precipitaciones se presentarán en las provincias Montecristi, Puerto Plata, Elías Piña y San Juan; asimismo, indicó que otras lluvias, de menor intensidad, ocurrirán en Espaillat, María Trinidad Sánchez, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, Independencia, Bahoruco, Pedernales y Barahona.

Señaló que, en horas de la tarde, se espera que ocurran fuertes aguaceros, en localidades del Gran Santo Domingo, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monte Plata, Hato Mayor, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco y Barahona.

El Indomet prevé que las lluvias continuarán hasta bien entrada la noche, en especial hacia provincias ubicadas al este de la nación, como La Altagracia, La Romana, El Seibo, entre otras cercanas.

Acciones y recomendaciones del Indomet

El Indomet informó que producto del incremento previsto de la nubosidad, así como de las precipitaciones pronosticadas, su Centro Nacional de Pronóstico, mantiene bajo el nivel de alerta meteorológica a las provincias Montecristi y Puerto Plata, ante el riesgo de inundaciones urbanas.

En cuanto a las temperaturas, la entidad destacó que se mantendrán frescas y agradables, tornándose más frías en zonas montañosas y en los valles del interior del país, donde podrían presentarse episodios de densas nieblas y neblinas.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las próximas actualizaciones sobre las condiciones meteorológicas, a través de sus canales oficiales, indomet.gob.do y @indometrd, en las redes sociales.