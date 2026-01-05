COE incrementa niveles de alerta por sistema frontal que afecta varias provincias del país

El COE informó un incremento en los niveles de alerta para varias provincias de la República Dominicana, como respuesta a las condiciones meteorológicas adversas registradas desde tempranas horas del día. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este 5 de enero de 2026 un incremento en los niveles de alerta para varias provincias de la República Dominicana, como respuesta a las condiciones meteorológicas adversas registradas desde tempranas horas del día.

La medida se toma tras la emisión de un boletín del Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET) que advierte sobre la incidencia de un sistema frontal que está generando lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional

Según el informe oficial, las precipitaciones han afectado con mayor intensidad a provincias cercanas a la costa atlántica, como Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, Valverde y Dajabón. De igual forma, se han registrado lluvias de menor intensidad en zonas del Cibao, incluyendo Santiago, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Duarte.

Las autoridades advierten que esta actividad lluviosa continuará extendiéndose durante las próximas horas y podría intensificarse en distintos puntos del país.

Provincias bajo alerta amarilla

El COE colocó dos provincias en alerta amarilla, un nivel que indica la posibilidad de situaciones inminentes de riesgo y emergencias severas. Estas provincias son:

Montecristi

Puerto Plata

La alerta amarilla se emite cuando existe una tendencia clara al agravamiento del evento meteorológico, lo que podría provocar crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas que afecten a comunidades vulnerables.

Provincias bajo alerta verde

Asimismo, se declaró alerta verde para tres provincias, una categoría preventiva que permite anticipar la ocurrencia de eventos peligrosos para la población. Las provincias bajo este nivel son:

María Trinidad Sánchez

Espaillat

Hermanas Mirabal

Santiago.

Este nivel de alerta busca mantener a las autoridades y a la ciudadanía en estado de vigilancia activa, especialmente en zonas propensas a inundaciones, deslizamientos de tierra o acumulación de agua en áreas urbanas.

Pronóstico y zonas más vulnerables

El boletín meteorológico señala que las lluvias podrían intensificarse en provincias del interior y el sureste del país, como La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monte Plata, Hato Mayor, Azua, San Juan, Baoruco, Independencia y el Gran Santo Domingo.

También se espera actividad lluviosa durante la noche, con especial atención en provincias del litoral atlántico como La Romana, El Seibo y La Altagracia

Recomendaciones a la población

El COE exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los organismos de protección civil, como la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja Dominicana, la Policía Nacional y los Cuerpos de Bomberos.

Asimismo, recomienda evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, abstenerse del uso de balnearios en las provincias bajo alerta y tomar medidas preventivas en comunidades ubicadas en zonas de alto riesgo.

Las autoridades reiteran que la cooperación ciudadana es clave para reducir riesgos y prevenir situaciones de emergencia mientras se mantengan estas condiciones climáticas adversas.