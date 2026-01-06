El COE mantiene provincias Montecristi y Puerto Plata en alerta amarilla por posibles inundaciones

Las lluvias inundaron a los sectores Palm Village, Playa Laguna, Maranata, Villa María, Villa Enmanuel, Los Castillos, entre otros, del municipio Sosúa, provincia Puerto Plata, el 5 de enero de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que mantiene seis provincias en alerta ante el riesgo de inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra ante las lluvias por sistema frontal.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), el sistema frontal que afectaba el país continúa alejándose, lo que provocará una disminución gradual de las precipitaciones. No obstante, durante las horas matutinas podrían registrarse chubascos aislados en localidades como Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Altagracia, El Seibo y Samaná.

De acuerdo con el boletín de las 10:00 de la mañana del COE, en alerta amarilla se encuentran las provincias Montecristi y Puerto Plata, mientras que en verde están María Trinidad Sánchez, Santiago, Hermanas Mirabal y Espaillat.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/whatsapp-image-2026-01-06-at-110338-am-1d9b613b.jpeg

Gran parte del país soleado

Indomet señaló que en gran parte del territorio nacional predominará un cielo mayormente soleado, con ligeros incrementos nubosos debido a una masa de aire con bajo contenido de humedad. Para la tarde, no se esperan cambios significativos, aunque podrían producirse lluvias aisladas en zonas cercanas a montañas.

El COE reiteró el llamado a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con altos volúmenes de agua, así como a evitar el uso de balnearios, debido a la turbiedad y al caudal que aún presentan.

Las autoridades exhortan a mantenerse atentos a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.