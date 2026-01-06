Se reducen las lluvias desde este martes por alejamiento de frente frío

Clima en RD: Se espera una reducción de lluvias en República Dominicana. ( NASA )

Este martes se prevé una reducción de las lluvias en el país, debido a que se aleja el sistema frontal, por lo que predominará un cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

"El sistema frontal continúa alejándose del país, lo que provocará una disminución de las precipitaciones, generándose solo algunos chubascos aislados sobre localidades Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Altagracia, El Seibo, Samaná, entre otras, durante las horas matutinas", indicó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La entidad informó que una masa de aire con bajo contenido de humedad incide en el país.

"Para la tarde, no se esperan cambios importantes, ocurriendo las precipitaciones aisladas hacia poblados cercanos a montañas", manifestó.

Temperaturas

Las temperaturas se sentirán agradables a frescas en la noche y madrugada, especialmente sobre zonas montañosas y los valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas, debido a la estación del año (invierno). Ligeramente cálidas durante el día por las horas de sol.

Alertas

Las autoridades mantienen seis provincias en alerta, de las cuales dos están en alerta amarilla y cuatro en verde.

En alerta amarilla están: Montecristi y Puerto Plata.

Las provincias en alerta verde son: María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal y Santiago.