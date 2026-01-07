Ambiente mayormente soleado sobre gran parte del país este miércoles
Se prevén chubascos aislados en varias localidades
Este miércoles se prevé un ambiente mayormente soleado sobre gran parte del territorio dominicano, con chubascos aislados en varias localidades del norte, nordeste, el Valle del Cibao y la llanura oriental.
Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este miércoles las condiciones del tiempo estarán bajo la incidencia del flujo de viento del noreste y los efectos orográficos locales.
"Ambas condiciones provocarán nublados desde horas matutinas, seguidos de chubascos moderados en ocasiones hacia las vertientes norte, nordeste, valle del Cibao y la llanura oriental. Tales como: Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega y San Cristóbal", indicó.
El Indomet indica que para el resto del país se prevén condiciones mayormente soleadas.
El COE mantiene provincias Montecristi y Puerto Plata en alerta amarilla por posibles inundaciones
El Distrito Nacional con nubes aisladas siendo nublado en la tarde con chubascos ocasionales.
Temperaturas
Las temperaturas se sentirán agradables a frescas en la noche y madrugada, especialmente sobre zonas montañosas y los valles del interior del país, donde también podrían presentarse episodios de nieblas y neblinas, debido a la estación del año (invierno), especialmente en zonas de Barahona, el valle de San Juan, de Neiba, y del Cibao.
Las temperaturas se prevén las mínimas entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.