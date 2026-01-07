El COE mantiene alerta verde en Puerto Plata por lluvias dispersas

El COE informó que descontinúa el nivel de alerta verde para la provincia de Montecristi, tras la reducción de las lluvias en esa zona. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó al mediodía de este miércoles que mantiene el nivel de alerta verde para la provincia Puerto Plata, debido a las condiciones meteorológicas pronosticadas por el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).

Según el boletín meteorológico de hoy, el viento acelerado del noreste favorece el arrastre de fragmentos nubosos que generan chubascos dispersos, localmente moderados, en las regiones norte, noreste y la Cordillera Central, así como en las provincias María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Monte Plata, Hato Mayor y El Seibo.

Indomet indicó que durante la tarde se espera una reducción en la frecuencia de las precipitaciones, aunque se prevén lluvias en localidades de La Altagracia, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Monseñor Nouel, las cuales disminuirán al inicio de la noche.

En virtud de estas condiciones, y conforme a lo establecido en el artículo 2, capítulo 1, de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, el COE mantiene la alerta verde ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

Asimismo, el organismo informó que descontinúa el nivel de alerta verde para la provincia de Montecristi, tras la reducción de las lluvias en esa zona.

Recomendaciones

El COE exhortó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil, como la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja Dominicana, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y el propio COE, a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la Ogtic.

También recomendó seguir los lineamientos de las autoridades, permanecer atentos en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas, abstenerse de cruzar cuerpos de agua con alto caudal y no utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.

La información fue ofrecida por Juan Manuel Méndez García, director general del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).