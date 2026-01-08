El Indomet informa que una vaguada provocará lluvias dispersas este jueves

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este jueves se prevén chubascos dispersos ocasionales, acompañados de ráfagas de viento aisladas, como resultado de la incidencia de una débil vaguada y la influencia del viento moderado del noreste, el cual continúa transportando nubosidad hacia distintas zonas del país.

La institución explicó que, desde tempranas horas de la mañana, estas precipitaciones se presentarán, principalmente, en localidades del litoral costero atlántico, incluyendo provincias como María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata, entre otras áreas cercanas.

Indicó que, durante el transcurso de la tarde, las lluvias podrían tornarse un poco más frecuentes y extenderse hacia localidades de Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y San José de Ocoa, así como otras de la Cordillera Central, el litoral Atlántico y la zona fronteriza.

Recomendaciones y seguimiento oficial del Indomet

En cuanto a las temperaturas, la entidad señaló que se mantendrán agradables, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, debido a la estación de invierno y al viento fresco del noreste.

Asimismo, señaló que podrían ocurrir episodios de nieblas o neblinas, principalmente en localidades de Barahona, San Juan, Neiba y la región del Cibao.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas oficiales, emitidas a través de sus canales digitales, incluyendo su portal web indomet.gob.do y la cuenta @indometrd en las distintas redes sociales.