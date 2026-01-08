×
Puerto Plata
Puerto Plata

El COE descontinúa nivel de alerta verde para Puerto Plata

De acuerdo con el pronostico, para este jueves se prevén ocasionales chubascos dispersos con ráfagas de viento aisladas, producto de una débil vaguada y la influencia del viento del noreste

    Expandir imagen
    El COE descontinúa nivel de alerta verde para Puerto Plata
    Una mujer caminando por una calle mientras se cubre del sol con un periódico. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que ha descontinuado el nivel de alerta verde para la provincia Puerto Plata, que se había emitido por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

    La decisión se tomó tras la reducción de las lluvias, según el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).

    De acuerdo con el pronostico del tiempo, para este jueves, se prevén ocasionales chubascos dispersos con ráfagas de viento aisladas, producto de una débil vaguada y la influencia del viento del noreste.

    Este viento se mantiene transportando nubosidad hacia distintas localidades del litoral costero Atlántico, principalmente en poblados de María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata, entre otros sectores cercanos.

    • Durante el transcurso de la tarde, las precipitaciones podrían volverse más frecuentes y extenderse hacia municipios de Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y San José de Ocoa,

    También hacia áreas ubicadas en la Cordillera Central, el litoral Atlántico y la zona fronteriza.

