Tormenta deja sin electricidad a 380,000 hogares en Francia

Francia emitió alertas en una treintena de departamentos del noroeste y ordenó el cierre de escuelas

    Las advertencias amarillas y ámbar de la Met Office por hielo, nieve y viento siguen vigentes en gran parte de Gran Bretaña después de que la tormenta Goretti, la primera tormenta con nombre del año, trajera fuertes nevadas y vientos fuertes. (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)

    Unos 380.000 clientes se quedaron sin electricidad en la mañana de este viernes en Francia tras el paso de la tormenta Goretti, que azotó el noroeste del país con vientos que superaron los 200 kilómetros por hora en algunos lugares, informó el operador de la red Enedis.

    • La mayoría de los hogares afectados se encuentran en la región Normandía (266,200), en primera línea frente a la tempestad durante la noche, pero también se han visto afectadas Bretaña (21,000), Picardía (18,500) e Île-de-France (13,500), precisó Enedis en un comunicado.

    No se han registrado víctimas

    Las autoridades no registraron víctimas graves por las inclemencias meteorológicas en los primeros balances del viernes por la mañana.

    Francia emitió alertas en una treintena de departamentos del noroeste y ordenó el cierre de escuelas este viernes.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.