Vaguada y vientos activan lluvias en gran parte del territorio
El Instituto Dominicano de Meteorología advierte sobre aguaceros moderados y temperaturas frescas
El viento moderado del noreste y vaguada favorecen los nublados con aguaceros de intensidad variada, tronadas distanciadas y aisladas ráfagas de viento, especialmente sobre las regiones: norte, noreste, sureste y la Cordillera Central.
Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), estas condiciones mantienen un constante arrastre de nubes produciendo desde tempranas horas, desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, aisladas tronadas y posibles ráfagas de viento.
Estas lluvias serían principalmente en poblados de: María Trinidad Sánchez, Samaná, Puerto Plata, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Montecristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, Dajabón y Sánchez Ramírez.
En la tarde y noche, estas precipitaciones seguirán ocurriendo en las provincias señaladas y se extenderán a localidades de: San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia y el Gran Santo Domingo.
Distrito Nacional
En el Distrito Nacional se esperan nubes dispersas aumentando en la tarde hasta las primeras horas de la noche con aguaceros moderados en ocasiones y posibles ráfagas de viento.
Temperaturas agradables
El Indomet indicó que se prevén temperaturas agradables a frescas, principalmente sobre zonas montañosas y valles del interior del país, debido a la estación del año (invierno) y al viento fresco de dirección noreste.
Prevé la ocurrencia de episodios de nieblas o neblinas en las primeras horas de la mañana.