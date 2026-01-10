Aguaceros dispersos y temperaturas frescas marcan el fin de semana en gran parte del país

×
Una débil vaguada y el viento del noreste provocarán lluvias dispersas, ráfagas de viento y temperaturas agradables a frescas en varias provincias del país

    Expandir imagen
    Foto de Santo Domingo tomada en septiembre del 2024 . (DIARIO LIBRE / EDDY VITTINI)

    Las condiciones del tiempo para este sábado 10 y domingo 11 de enero estarán caracterizadas por incrementos nubosos, lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento ocasionales en varias provincias del territorio nacional, debido a la incidencia de una débil vaguada y el flujo moderado del viento del noreste.

    De acuerdo con el informe meteorológico, durante la madrugada del sábado se esperan aumentos nubosos acompañados de lluvias débiles a moderadas en provincias del noreste y norte del país, incluyendo La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal y Santiago.

    En horas de la tarde y hasta las primeras horas de la noche, las precipitaciones se extenderán hacia La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, La Vega y San Cristóbal, producto del arrastre de humedad generado por el viento del noreste.

    Para el Distrito Nacional y los municipios que conforman el Gran Santo Domingo, se pronostican aumentos nubosos con aguaceros dispersos y posibles ráfagas de viento.

    Las temperaturas se mantendrán agradables a frescas, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, propias de la estación invernal. Se prevén mínimas entre 18 °C y 20 °C, y máximas entre 27 °C y 29 °C, así como la ocurrencia de nieblas o neblinas durante las primeras horas de la mañana.

    Pronóstico para el domingo

    El domingo continuará la influencia de la vaguada y del viento moderado del noreste, generando desde la madrugada lluvias débiles a moderadas en provincias como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Duarte, Espaillat, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

    • Durante la tarde, las precipitaciones se desplazarán hacia Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Azua, San José de Ocoa, San Juan y otras localidades del suroeste.
    • Para el Distrito Nacional se espera un cielo medio nublado en ocasiones, con chubascos locales y ráfagas de viento, condiciones similares para el resto del Gran Santo Domingo.
    Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones ante posibles lluvias y vientos, especialmente en zonas vulnerables.

