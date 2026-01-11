Lluvias dispersas afectarán el territorio nacional este domingo

Este domingo se registrarán lluvias dispersas sobre gran parte del país, como resultado del arrastre de nubosidad sobre el territorio nacional, provocado por la incidencia del viento del este/noreste, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La entidad detalló que, desde las primeras horas de la mañana, se presentan nublados acompañados de lluvias dispersas en las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago y Monte Cristi.

Estas precipitaciones continuarán durante el resto de la mañana y se extenderán, de manera gradual, hacia zonas cercanas.

Desplazamiento de las lluvias durante la tarde

Durante la tarde, las lluvias se desplazarán hacia localidades de San Cristóbal, La Vega, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, Azua, San Juan, Elías Piña y el Gran Santo Domingo.

En horas de la noche, las precipitaciones disminuirán de forma progresiva, y permanecerán solo lluvias aisladas y débiles, hacia poblados próximos a la costa norte del país.

Temperaturas y condiciones marítimas

En cuanto a las temperaturas, la institución destacó que se mantendrán agradables a frescas, debido a la estación de invierno y a la incidencia del viento fresco de dirección noreste, principalmente en zonas montañosas y valles del interior, donde se esperan episodios de nieblas o neblinas durante las primeras horas de la mañana.

Respecto a las condiciones marítimas, el organismo recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución en la costa atlántica y no aventurarse mar adentro, debido a oleaje anormal. Señaló que en la costa caribeña las condiciones se mantienen normales.

