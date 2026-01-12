Lluvias en varias provincias este lunes por una vaguada y la influencia de viento

Este lunes, lluvias en provincias de República Dominicana por influencia de vaguada y viento noreste. ( NASA )

Una vaguada e influencia del viento del noreste provocarán incrementos nubosos, los cuales generarán lluvias de diferentes intensidades y frecuencias este lunes sobre distintas provincias del país, incluyendo el Gran Santo Domingo.

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este lunes, a pesar de que iniciando el día se observa poca actividad de precipitaciones, las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por el viento fresco del noreste y la incidencia de una vaguada al norte del país.

"En consecuencia, prevemos las ocurrencias de precipitaciones dispersas, débiles a moderadas en ocasiones, principalmente en la tarde y primeras horas de la noche sobre diferentes localidades de las provincias; el Gran Santo Domingo, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Peravia, Azua, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, y Santiago, entre otras", indicó.

En el Distrito Nacional se prevén pocas nubes durante el transcurso de la mañana, incrementándose en la tarde con lluvias débiles a moderadas en ocasiones.

Temperaturas

La temperatura se mantendrá bastante agradables debido al invierno y al viento fresco del noreste, principalmente en zonas montañosas y en horario matutino y nocturno.

Además, se prevé la ocurrencia de nieblas o neblinas, durante las primeras horas de la mañana en distintas zonas montañosas y algunos valles del interior del país.