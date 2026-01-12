Las lluvias provocan aglomeraciones en el Metro

En la estación Concepción Bona, de la Línea 2B, decenas de personas se aglutinaron en la entrada. ( JESÚS VÁSQUEZ )

Las intensas lluvias registradas la noche de este lunes provocaron la aglomeración de cientos de usuarios en distintas estaciones del Metro de Santo Domingo.

En la estación Concepción Bona, de la Línea 2B, decenas de personas se aglutinaron en la entrada y en los alrededores para resguardarse de las torrenciales precipitaciones.

Con el cese de las lluvias, pasadas las 8:00 de la noche, los usuarios del sistema de transporte comenzaron a utilizar paraguas, capas impermeables, fundas y otros objetos para llegar a sus destinos y evitar mojarse.

Efecto de vaguada

En su informe del tiempo, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la influencia del viento del noreste y de una vaguada asociada a un sistema frontal continúa provocando incrementos nubosos y aguaceros dispersos.

Estas condiciones inciden sobre las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Puerto Plata, Espaillat, Monte Plata, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, Santiago, San Juan, Azua, Santiago Rodríguez, Dajabón, Pedernales y Barahona.

Para mañana martes, el organismo indicó que seguirá la incidencia de la vaguada, provocando en horas de la madrugada chubascos moderados, en ocasiones, sobre localidades como Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel, entre otras zonas del suroeste del país.

Estas precipitaciones se presentarán hasta las primeras horas de la mañana.