Pronostican lluvias matinales por vaguada; masa de aire seco reducirá precipitaciones

La incidencia de una vaguada y el viento del este/noreste continuarán generando lluvias débiles y moderadas este martes hacia provincias del sureste, noreste y la Cordillera Central.

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), desde horas de la madrugada se han estado produciendo chubascos ocasionalmente moderados sobre la zona costera de Hato Mayor y El Seibo, así como en Monte Plata, La Altagracia, La Romana, Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Valverde, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel.

Estas lluvias son más aisladas y de menor intensidad sobre San Pedro de Macorís y sectores de Santo Domingo, y se espera que continúen ocurriendo durante las primeras horas matutinas.

Reducción de lluvias por masa de aire seco

Luego, el ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad contrarrestará los efectos de la vaguada y reducirá la ocurrencia de lluvias sobre el país.

"Solo se prevén algunos chubascos aislados, especialmente hacia localidades de zonas montañosas del noroeste, suroeste y la Cordillera Central, que disminuirán gradualmente durante la noche", indicó.

La temperatura se mantendrá bastante agradable debido al invierno y al viento fresco del noreste, principalmente en zonas montañosas y en horario matutino y nocturno.

Neblinas en zonas montañosas

Además, se prevé la ocurrencia de nieblas o neblinas, durante las primeras horas de la mañana en distintas zonas montañosas y algunos valles del interior del país.