Pronostican chubascos aislados por la incidencia de una débil vaguada para este miércoles

Chubascos aislados por la incidencia de una débil vaguada este miércoles. ( NASA )

Este miércoles se prevén incrementos nubosos con chubascos aislados por la incidencia de una débil vaguada sobre localidades de La Altagracia, El Seibo y La Romana en horas matutinas, según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

"Para la tarde, conforme transita la débil vaguada sobre el territorio dominicano, dicha actividad de precipitaciones se replicará en Monte Plata, Santo Domingo, Duarte, Samaná, y María Trinidad Sánchez. En horas de la noche, se esperan en San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Peravia, entre otras provincias del litoral caribeño", indicó.

Condiciones climáticas en el Distrito Nacional y zonas montañosas

En el Distrito Nacional se prevé medio nublado en ocasiones, con algunos chubascos aislados en horas de la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante agradable debido a la época del año y al flujo de viento fresco del noreste, principalmente en zonas montañosas y en horario matutino y nocturno.

Además, con la ocurrencia de nieblas o neblinas, durante las primeras horas de la mañana en zonas montañosas y algunos valles del interior del país.

