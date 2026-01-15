Pronostican chubascos matutinos este jueves y aumento de las lluvias a partir de mañana

Un patrón atmosférico influenciado por el viento del sureste y una débil vaguada asociada a un sistema frontal estará generando condiciones lluviosas sobre gran parte del territorio nacional desde hoy jueves, con un incremento significativo de las precipitaciones previsto para mañana viernes.

Durante la mañana de este jueves, el transporte de humedad desde el mar Caribe favorecerá la ocurrencia de chubascos en provincias del este, sur y suroeste del país, incluyendo La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales.

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) pronostica que, en horas de la tarde estas lluvias se extenderán hacia localidades del noreste y la región norte, como El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez y Santiago.

Para la noche, se esperan lluvias aisladas en puntos del norte y el sureste, principalmente en Puerto Plata, Valverde, Santo Domingo y La Romana.

Incremento de las lluvias mañana viernes

Desde la madrugada del viernes y durante las horas matutinas, se prevé un aumento de la humedad e inestabilidad atmosférica debido al desplazamiento de una vaguada asociada a un sistema frontal sobre la porción central del país.

Esta situación provocará cielos nublados acompañados de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en provincias del litoral caribeño.

En la tarde y primeras horas de la noche del viernes, las precipitaciones podrían intensificarse de manera aislada, tornándose moderadas a fuertes en provincias como La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Azua y San Juan, entre otras.

Temperaturas y condiciones adicionales

Las temperaturas presentarán un ligero aumento durante el día debido a la incidencia del viento del sureste. Sin embargo, durante la noche y la madrugada se mantendrán agradables, propias de la época, especialmente en zonas montañosas y valles del interior.

Asimismo, no se descarta la presencia de nieblas o neblinas en las primeras horas de la mañana en áreas montañosas y algunos valles del país.