El COE descontinúa alerta verde tras cierre del vertedero en la presa de Monte Grande

Vista aérea sobre la presa de Monte Grande en el río Yaque del Sur, entre Barahona, Bahoruco y Azua. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves sobre la descontinuación del nivel de alerta verde para varias comunidades ubicadas río abajo de la presa de Montegrande, luego de concluir satisfactoriamente las pruebas de operación del Vertedero de Servicio de dicha infraestructura.

De acuerdo con un informe remitido por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), con fecha 15 de enero de 2026, las pruebas de funcionamiento del vertedero finalizaron, lo que permitió el cierre de sus compuertas, reduciendo el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones rurales.

En virtud de esta información, y conforme a lo establecido en el artículo 2, capítulo 1, de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, el COE procedió a levantar la alerta preventiva que se mantenía vigente para comunidades de las provincias Barahona y Bahoruco.

Comunidades sin alerta verde

Las localidades donde fue descontinuada la alerta verde son:

Las Minas.

Quita Coraza.

El Higuito.

Fondo Negro.

Habanero.

Arroyo Grande.

Los Conuquitos.

Pescadería.

Vicente Noble.

Uvilla.

Mena Arriba.

Mena Abajo.

Jaquimeyes.

Bombita.

Palo Alto.

El Peñón.

Fundación.

Los Robles.

San Ramón.

Tamayo.

La información fue ofrecida por el director general del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez García, quien reiteró que el organismo se mantiene en vigilancia permanente ante cualquier eventualidad que pudiera poner en riesgo a la población.