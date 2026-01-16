COE eleva a cinco las provincias en alerta verde por una vaguada frontal
Indica que este fenómeno estará provocando aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias zonas del país
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este viernes a cinco las provincias en alerta verde, debido a la incidencia de una vaguada prefrontal que provoca nublados y lluvias de intensidad variable, con aguaceros fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Las provincias en alerta verde son:
- Santiago,
- La Vega,
- Puerto Plata,
- Monte Plata y
- Santiago Rodríguez.
En ese sentido, el organismo recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.
Otras recomendaciones
La entidad exhorta a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencias, a través del teléfono 809-472-0909, el 9-1-1 y *462 de la Ogtic.
Asimismo, recomienda seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.