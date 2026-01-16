×
COE eleva a cinco las provincias en alerta verde por una vaguada frontal

Indica que este fenómeno estará provocando aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias zonas del país

    Expandir imagen
    COE eleva a cinco las provincias en alerta verde por una vaguada frontal
    El organismo recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

    (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este viernes a cinco las provincias en alerta verde, debido a la incidencia de una vaguada prefrontal que provoca nublados y lluvias de intensidad variable, con aguaceros fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    Las provincias en alerta verde son:

    • Santiago,
    • La Vega,
    • Puerto Plata,
    • Monte Plata y
    • Santiago Rodríguez.

    En ese sentido, el organismo recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

    Otras recomendaciones

    La entidad exhorta a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencias, a través del teléfono 809-472-0909, el 9-1-1 y *462 de la Ogtic.

    Asimismo, recomienda seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

