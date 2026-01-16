Lluvias sobre varias provincias este viernes por la incidencia de una vaguada

Clima en RD: Lluvias y temperaturas agradables en República Dominicana. ( NASA )

Este viernes se prevén nublados en gran parte del país con lluvias moderadas a fuertes, tronadas y ráfagas de viento sobre varias provincias por la incidencia de una vaguada.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este viernes, los efectos de una vaguada asociada a un sistema frontal al norte de la isla estarán generando incrementos de la humedad y de la inestabilidad sobre el territorio dominicano.

"Por tal razón, se prevé un ambiente nublado desde horas de la madrugada hasta entrada la noche, con lluvias moderadas a fuertes localmente, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento; sobre provincias del litoral caribeño, la llanura Oriental, Valle del Cibao, así como, el nordeste, la zona fronteriza y la Cordillera Central", manifestó.

Estas lluvias serían especialmente en: La Altagracia, La Romana, Barahona, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Duarte, Espaillat, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, María Trinidad Sánchez, Dajabón, San Juan, Santo Domingo y San Cristóbal.

En el Distrito Nacional se prevé nublado con lluvias dispersas, tronadas distanciadas y ocasionales ráfagas de viento.

Pronóstico de Temperaturas

En cuanto a las temperaturas se pronostican agradables, propias de la época del año, principalmente en zonas montañosas y valles del interior.

Además, episodios de nieblas o neblinas se presentarán en las primeras horas de la mañana en zonas montañosas y algunos valles del interior del país, especialmente en el valle del Cibao, de San Juan y áreas de Monte Plata.