El Indomet pronostica lluvias pasajeras y temperaturas agradables para este sábado

Personas transitan por un puente peatonal mientras se cubren de la lluvia. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante la mañana de este sábado se registrarán lluvias pasajeras, entre débiles y moderadas, acompañadas de ráfagas de viento aisladas, sobre localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez, entre otras zonas del país.

Para la tarde, el organismo prevé que estas precipitaciones se extiendan hacia La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San José de Ocoa y La Vega, como resultado de la incidencia de una débil vaguada prefrontal sobre el territorio nacional.

Alerta meteorológica

Debido a la disminución de las precipitaciones, el Indomet indicó que los niveles de alerta meteorológica podrían ser modificados en su próximo informe.

No obstante, se mantiene la vigilancia ante el riesgo de inundaciones urbanas en algunas provincias, entre ellas La Vega, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez y Monte Plata, conforme a la actualización más reciente del organismo.

Condiciones marítimas

Durante el transcurso de la mañana, las autoridades recomiendan a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido a la presencia de oleaje y vientos moderados a fuertes, con ráfagas aisladas, principalmente en los litorales suroeste, noroeste y noreste del país.

En ese sentido, se exhorta a mantenerse atentos a los boletines meteorológicos y a las orientaciones de las instituciones de protección civil.

En cuanto a las áreas de playa, se recomienda a bañistas y usuarios consultar previamente con las autoridades locales antes de hacer uso de estas zonas.

Temperaturas agradables

El Indomet también pronosticó temperaturas agradables, propias de la época del año, especialmente en zonas montañosas y valles del interior. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 20 °C y 22 °C, mientras que las máximas se situarán entre 29 °C y 31 °C.

Asimismo, advirtió sobre la presencia de nieblas o neblinas en las primeras horas de la mañana en zonas montañosas y algunos valles del interior, principalmente en el valle del Cibao, San Juan y áreas de Monte Plata, por lo que recomendó precaución a los conductores.

Mañana domingo

En cuanto al domingo, Indomet explicó que desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana se producirán algunas lluvias pasajeras, de débiles a moderadas, en provincias como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Barahona y Santo Domingo, debido al arrastre del viento del este.

Sin embargo, para la tarde del domingo se espera un cielo mayormente soleado y poco nuboso, ya que una masa de aire con menor contenido de humedad, junto a un sistema anticiclónico, dominarán las condiciones atmosféricas.