El COE emite restricción marítima por condiciones peligrosas en costas del país

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió la tarde de este sábado una restricción marítima tras advertir sobre el deterioro de las condiciones del mar tanto en la costa Caribe como en la costa norte del país, situación que se mantendría entre 24 y 48 horas.

La medida se adopta a partir del boletín meteorológico más reciente del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el cual indica la presencia de ráfagas de viento y oleaje peligroso en ambas zonas costeras.

De acuerdo con el informe, en la costa caribeña, específicamente desde Punta Águilas hasta Cayo Pisaje, en la provincia Pedernales, los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben permanecer en puerto, debido a las condiciones adversas del mar.

Navegar con precaución

Para el resto de la costa del Caribe y la costa Atlántica, las autoridades recomiendan navegar con precaución, sin alejarse del perímetro costero, ante la presencia de vientos de moderados a fuertes en ocasiones y olas anormales.

El COE exhortó a pescadores, operadores de embarcaciones y a la población en general a mantenerse atentos a los boletines oficiales y a cumplir las recomendaciones de los organismos de protección civil, a fin de prevenir incidentes marítimos.