Lluvias aisladas en algunas provincias del país este domingo, según el Indomet

Lluvias aisladas en provincias y las temperaturas continuarán agradables. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este domingo que el transporte de nubosidad asociado al viento del este favorecerá la ocurrencia de lluvias débiles y pasajeras en varias provincias del país.

La institución explicó que, desde las primeras horas del día, estas precipitaciones se presentarán principalmente sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez, entre otras localidades cercanas. Asimismo, durante el transcurso de la mañana, se esperan lluvias sobre las provincias Barahona y Pedernales.

El Indomet indicó que, para la tarde, predominará un ambiente mayormente despejado en gran parte del territorio nacional, y las lluvias que puedan registrarse serán ampliamente aisladas y débiles, con mayor incidencia hacia sectores de la cordillera Central.

En cuanto a las temperaturas, señaló que continuarán agradables, propias de la época del año, especialmente en las zonas montañosas y en los valles del interior, donde, además, se prevén episodios de nieblas o neblinas durante las primeras horas de la mañana.

Recomendaciones marítimas

En el ámbito marítimo, el Indomet recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto en la costa atlántica, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), así como en la costa caribeña, desde Isla Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona), ante la presencia de viento moderado y olas anormales.

Para el resto de ambas costas, exhortó a navegar con precaución, cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, por las mismas condiciones.

El Indomet recomendó a la población mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas oficiales, a través de su portal web www.indomet.gob.do y la cuenta @indomerrd, en las redes sociales.