El Indomet emite advertencia por condiciones marítimas desfavorables en costas dominicanas

Fotografía de archivo muestra a hombres pescando pese a oleaje anormal. ( ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el estado del mar en la República Dominicana continúa siendo desfavorable, por lo que emitió sus recomendaciones de precaución para los operadores de embarcaciones en varias zonas del país.

De acuerdo con el informe, se aconseja a los propietarios y operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto en un sector de la costa Atlántica, que abarca desde Cabo Cabrón, en la provincia Samaná, hasta Cabo Engaño, en La Altagracia, debido a la presencia de vientos moderados y olas anormales.

La misma recomendación se extiende a la costa caribeña, específicamente desde Isla Beata, en la provincia Pedernales, hasta Paraíso, en Barahona.

En el resto de la costa caribeña, Indomet exhortó a navegar con precaución, sin alejarse del perímetro costero y evitando aventurarse mar adentro.

Lluvias

Según el Indomet, este lunes predominarán condiciones estables en gran parte del territorio nacional durante la mañana.

"No obstante, se esperan lluvias débiles y aisladas en zonas puntuales costeras del sureste y nordeste; mientras que, en horas de la tarde, estas precipitaciones podrían extenderse hacia el interior del país, sin descartar el Gran Santo Domingo", indicó.

Las temperaturas continuarán agradables a frescas en la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, debido a la época del año, donde se prevén ocurrencias de nieblas y neblinas.