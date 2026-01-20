Martes con chubascos dispersos y oleaje peligroso en la costa Atlántica

Clima en RD: Las temperaturas en la República Dominicana se mantendrán agradables a frescas y se prevén chubascos. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes se prevén chubascos dispersos hacia la costa atlántica, provincias del sureste, noreste y la Cordillera Central.

"A pesar de que en horas matutinas predominará un cielo con poca nubosidad en gran parte del país debido a los efectos del sistema de alta presión, desde la madrugada, se han registrado chubascos dispersos hacia las costas de San Cristóbal, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez y Espaillat", indicó.

Esta actividad lluviosa, producida por el viento del este y los efectos locales, se mantendrá durante la mañana y, en la tarde, se extenderá hacia otras provincias como Duarte, Hermanas Mirabal, Monte Plata, sectores de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, La Vega y Puerto Plata, prevaleciendo sobre el Cibao durante horas de la noche.

En el Distrito Nacional se prevé despejado, pasando a nubes aisladas. En la tarde, incrementos nubosos con chubascos localmente moderados.

En la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná) se mantiene la recomendación a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a viento y olas peligrosas.

En el resto de las costas dominicanas, se recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro.

Temperaturas agradables en el país

Las temperaturas continuarán agradables a frescas en la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, debido a la época del año, donde se prevén ocurrencias de nieblas y neblinas.

Las temperaturas mínimas estarán entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.