Lluvias y temperaturas frescas marcarán el clima en el Día de Nuestra Señora de la Altagracia

Tres personas caminan por un peatonal con sombrillas durante un día lluvioso en el país. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Las condiciones meteorológicas en el país estarán dominadas por el viento del este, lo que seguirá provocando lluvias aisladas y débiles en las provincias Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, Samaná y La Altagracia, entre otras.

A lo largo de la mañana y las horas de la tarde, se prevé que las lluvias se desplacen hacia poblados de La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y El Gran Santo Domingo.

En la noche, se espera que las lluvias disminuyan de manera gradual en la mayoría de estas zonas, quedando solo precipitaciones aisladas en las zonas costeras del Atlántico.

En su informe del tiempo, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) afirmó que las temperaturas se mantendrán agradables y frescas durante la noche y la madrugada, especialmente en las zonas montañosas y valles del interior, debido a la época del año.

También se prevé la ocurrencia de nieblas y neblinas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 20 °C y 22 °C, mientras que las máximas estarán entre los 29 °C y 31 °C.

Recomendación para la Costa Atlántica

Para la costa atlántica, desde Cabo Engaño en La Altagracia hasta Cabo Francés Viejo en María Trinidad Sánchez, así como para la costa caribeña, desde Paraíso en Barahona hasta Isla Beata en Pedernales, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a la presencia de viento moderado con ráfagas aisladas y olas peligrosas. Para el resto de perímetro costero, se recomienda navegar con precaución próximo al perímetro sin aventurarse mar adentro.

Pronóstico del Jueves y Viernes

Para mañana, jueves, se prevé que el viento del este continúe provocando lluvias dispersas en horas de la mañana en las provincias del noreste y el Valle del Cibao, incluyendo a María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal y Samaná. Por la tarde, las lluvias podrían intensificarse debido a los efectos del ciclo diurno, desplazándose hacia las provincias de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y El Gran Santo Domingo. Las lluvias estarán presentes hasta primeras horas de la noche.

El viernes, se espera un aumento en la humedad de la masa de aire, lo que provocará un leve incremento en la intensidad de las precipitaciones.

Durante la mañana, se esperan lluvias débiles en la región noreste y el Valle del Cibao, mientras que por la tarde se podrían registrar lluvias moderadas a fuertes en puntos aislados del sureste del país y la cordillera Central, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche.