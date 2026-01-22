Las lluvias siguen ese jueves por una vaguada; mantienen alerta en las costas por oleaje peligroso

Clima en RD: Lluvias y temperaturas agradables se esperan en República Dominicana. ( NASA )

Una vaguada y el arrastre del viento estarán generando lluvias este jueves en varias provincias, mientras se mantienen las recomendaciones en ambas costas debido a oleaje peligroso.

"Desde la madrugada, se han estado registrando lluvias en varias zonas del país por el ingreso de nubosidad arrastrada por el viento y la influencia de una vaguada en distintas provincias costeras y del interior como: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, entre otras", indicó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La entidad manifestó que se prevé en horas de la mañana que las precipitaciones disminuyan en intensidad y frecuencia, pero en horas de la tarde volverán a presentarse como aguaceros que pueden ser moderados, con ráfagas de viento, afectando el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa y provincias cercanas.

Oleaje

En costa Atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez) y la costa Caribeña, desde Paraíso (Barahona) hasta Isla Beata (Pedernales), se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a ráfagas de viento y olas peligrosas.

Para el resto de perímetro costero, se recomienda navegar con precaución, sin aventurarse mar adentro.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, continuarán agradables y frescas en la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, debido a la época del año, donde se prevén ocurrencias de nieblas y neblinas.