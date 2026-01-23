Aguaceros en varias provincias por incidencia de vaguada este viernes

Clima en RD: Aguaceros en República Dominicana este viernes, con posibles tronadas. ( NOAA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este viernes, se prevén chubascos dispersos y aguaceros moderados a fuertes en distintas regiones del país, producto de la incidencia de una vaguada y la influencia del viento predominante del este.

La institución explicó que, desde tempranas horas de la mañana y durante el transcurso del día, ocurrirán chubascos dispersos, especialmente en sectores de las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Espaillat y Duarte, entre otras localidades cercanas a la costa norte.

Intensificación de las lluvias en la tarde

El Indomet indicó que, en horas de la tarde, las lluvias se intensificarán, presentándose en forma de aguaceros moderados a fuertes localmente, acompañados de posibles tronadas y ráfagas de viento.

Estas lluvias serían sobre el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, La Vega, Azua, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan y Elías Piña. Durante el transcurso de la noche, estas precipitaciones disminuirán de manera gradual, dando paso a condiciones más estables.

Respecto a las temperaturas, destacó que se mantendrán agradables y frescas durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde se prevén episodios de niebla y neblinas.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, la entidad mantiene la recomendación a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), debido a ráfagas de viento y oleaje peligroso. Para el resto del perímetro costero atlántico, se recomienda navegar con precaución, sin aventurarse mar adentro. La costa caribeña retornó a la normalidad.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas oficiales, a través de su portal web, www.indomet.gob.do, y de su cuenta @indometrd en las redes sociales.