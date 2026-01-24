Vaguada provocará lluvias y mantienen alerta verde para el Gran Santo Domingo y San Cristóbal

Una vaguada combinada con los efectos locales del viento del este/noreste provocará precipitaciones dispersas en distintas provincias del país desde este sábado hasta el lunes en la mañana, según el boletín de este sábado del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el informe, desde la madrugada de este sábado se han registrado lluvias aisladas, principalmente en provincias de la región noreste.

No obstante, después del mediodía y hasta las primeras horas de la noche, las precipitaciones se intensificarán y se extenderán de forma gradual hacia municipios del Gran Santo Domingo y San Cristóbal, así como San Pedro de Macorís, La Romana, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, San José de Ocoa, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y San Juan, entre otras localidades del litoral Atlántico.

El organismo meteorológico explicó que estas lluvias se producirán por la interacción del viento del este/noreste con la orografía del territorio nacional y los efectos asociados a la vaguada que incide sobre el país.

Alerta verde del COE

Ante las condiciones meteorológicas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió la noche del viernes una alerta verde para el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y San Cristóbal, debido a la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a tomar las precauciones necesarias, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones.

Condiciones marítimas

En la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), las autoridades recomiendan a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido a vientos moderados y oleaje peligroso.

En el resto de la costa atlántica, se aconseja navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro por las mismas condiciones.

En la costa caribeña, las condiciones marítimas se mantienen normales, sin restricciones para la navegación.

Sobre las condiciones marítimas en el área de playa, el Indomet sugiere a los bañistas y usuarios consultar previamente las autoridades locales antes de hacer uso de las mismas.

Disminuirán las lluvias

Para este domingo, se prevé una disminución gradual de las precipitaciones; sin embargo, el viento del este/noreste continuará aportando nubosidad desde horas matutinas, lo que generará chubascos ocasionales en municipios del Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo, Samaná, Duarte y María Trinidad Sánchez. Durante la noche, las lluvias disminuirán de manera significativa, predominando un cielo con nubosidad dispersa.