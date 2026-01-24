VIDEO | Las lluvias disminuirán esta noche, pero se esperan ligeras precipitaciones la madrugada del domingo
Se descontinúa la restricción en la costa Atlántica de permanecer en puerto
Las precipitaciones que han afectado a varias zonas del país en este sábado 24 de enero comenzarán a disminuir gradualmente en las primeras horas de la noche, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).
Pese a la reducción en las lluvias, el organismo explicó en su último reporte que se espera que en la madrugada del domingo 25 de enero vuelvan a registrarse chubascos débiles en algunas localidades cercanas al litoral Atlántico, especialmente en El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez, entre otras.
Por la incidencia del fenómeno meteorológico, se están generando nublados acompañados de precipitaciones dispersas, de débiles a moderadas, en varias localidades del país, dentro de las que se mencionan:
- Santo Domingo
- Distrito Nacional
- La Altagracia
- San Pedro de Macorís
- Monte Plata
- San Cristóbal
- San José de Ocoa
- La Vega
- Monseñor Nouel
- Santiago (zona montañosa)
- Azua
- San Juan
- Elías Piña
Mejoría de las zonas costeras
A raíz de los últimos pronósticos del Indomet, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que se descontinúa la restricción en la costa Atlántica de permanecer en puerto.
El organismo precisó que, a pesar del cambio en el panorama del litoral norte, "se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar cerca de la costa, sin aventurarse mar adentro, debido a viento moderado y olas anormales".
Actualmente, se mantienen en alerta verde el Distrito Nacional, Santo Domingo y San Cristóbal, ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.
A la población residente en zonas vulnerables se le recomienda mantenerse atenta a los avisos oficiales, no cruzar cuerpos de agua con alto volumen y abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.
Las autoridades llaman a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil y reportar cualquier emergencia a través del 9-1-1 o el 462 de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).