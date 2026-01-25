Cielo soleado y lluvias en algunas provincias dominarán el clima este domingo

Inundación urbana en la avenida John F. Kennedy por las lluvias del 24 de enero del 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Para la mañana de este domingo, se espera un cielo soleado y poco nuboso, debido a que la vaguada que incidía sobre el país continuará alejándose de nuestra área de pronóstico, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

No obstante, el arrastre del viento provocará incrementos nubosos con algunos chubascos locales y pasajeros sobre localidades como Barahona, Pedernales, La Altagracia, El Seibo, La Romana y Samaná, entre otras zonas cercanas.

Durante la tarde, las precipitaciones podrían presentarse en algunos sectores de Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte y La Vega.

En cuanto a las temperaturas, el Indomet indicó que se mantendrán agradables, con mínimas entre 20 y 22 °C, y máximas entre 29 y 31 °C.

El Centro Nacional de Pronóstico del Indomet mantiene el nivel de alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas, especialmente para las siguientes provincias:

Gran Santo Domingo

San Cristóbal

Lo que se espera para lunes y martes

Para el feriado de mañana lunes, día del natalicio de uno de los padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, las condiciones estarán favorables para realizar actividades al aire libre, predominando un ambiente soleado, poco nuboso, sin precipitaciones importantes, debido a la incidencia de un sistema anticiclónico y a una masa de aire con poco contenido de humedad.

Solo se prevén chubascos débiles y aislados en localidades cercanas zonas de montañas.

El martes, una débil vaguada estará incrementando ligeramente la humedad, por lo que se generarán algunos chubascos débiles a moderados, especialmente en sectores de La Altagracia, El Seibo, La Romana, Monte Plata, Santo Domingo, Monseñor Nouel, Duarte, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez, entre otras provincias aledañas, principalmente en horas de la tarde.