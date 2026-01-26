El COE levanta la alerta verde en varias provincias por disminución de las lluvias

La reducción de lluvias en varias provincias lleva al COE a descontinuar alerta verde. ( ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó este lunes el nivel de alerta verde que se mantenía vigente para varias provincias.

La medida aplica para el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y San Cristóbal, tras una mejoría en las condiciones meteorológicas registradas en las últimas horas.

No obstante, el COE recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en las costas atlántica y caribeña navegar con precaución, permaneciendo cerca del perímetro costero y evitando aventurarse mar adentro, debido a la presencia de vientos moderados y oleaje anormal.

Escasas lluvias

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), un sistema anticiclónico continúa influyendo sobre el territorio nacional, manteniendo escasas las precipitaciones en gran parte del país.

La entidad indicó que este lunes el contenido de humedad seguirá siendo limitado, por lo que predominarán condiciones de cielo despejado y nubosidad aislada.

El Indomet señaló que estas condiciones resultan favorables para la realización de actividades al aire libre.

Las temperaturas continuarán siendo agradables durante la noche y la madrugada, debido a la época del año, siendo esta sensación térmica más notoria hacia zona montañosas en el interior del país.