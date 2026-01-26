Lunes apto para actividades al aire libre por escasas lluvias
El Indomet mantiene las recomendaciones en las costas por el oleaje
Un sistema anticiclónico mantiene las precipitaciones escasas en gran parte del territorio dominicano este lunes, mientras se mantienen las recomendaciones en las costas atlántica y caribeña por olas y vientos anormales mar adentro.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este lunes se prevé que el contenido de humedad permanezca escaso y que gran parte del territorio permanecerá con nubosidad aislada y despejado, siendo estas condiciones favorables para realizar actividades al aire libre.
"Las precipitaciones que puedan ocurrir serán aisladas y débiles, causadas por la nubosidad que pueda transportar el viento, hacia las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Samaná, durante horas de la mañana, así como, La Altagracia, La Romana, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel en la tarde", indicó.
Oleaje
El Indomet recomendó a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones en las costas atlántica y caribeña, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a olas y vientos anormales.
Temperaturas
Las temperaturas continuarán siendo agradables durante la noche y la madrugada, debido a la época del año, siendo esta sensación térmica más notoria hacia zona montañosas en el interior del país.