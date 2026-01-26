Lunes apto para actividades al aire libre por escasas lluvias

Este lunes se prevén actividades al aire libre en República Dominicana con escasas lluvias y oleaje en costas. ( NASA )

Un sistema anticiclónico mantiene las precipitaciones escasas en gran parte del territorio dominicano este lunes, mientras se mantienen las recomendaciones en las costas atlántica y caribeña por olas y vientos anormales mar adentro.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este lunes se prevé que el contenido de humedad permanezca escaso y que gran parte del territorio permanecerá con nubosidad aislada y despejado, siendo estas condiciones favorables para realizar actividades al aire libre.

"Las precipitaciones que puedan ocurrir serán aisladas y débiles, causadas por la nubosidad que pueda transportar el viento, hacia las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Samaná, durante horas de la mañana, así como, La Altagracia, La Romana, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel en la tarde", indicó.

Oleaje

El Indomet recomendó a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones en las costas atlántica y caribeña, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a olas y vientos anormales.

Temperaturas

Las temperaturas continuarán siendo agradables durante la noche y la madrugada, debido a la época del año, siendo esta sensación térmica más notoria hacia zona montañosas en el interior del país.