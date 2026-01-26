×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lluvias
Lluvias

Lunes apto para actividades al aire libre por escasas lluvias

El Indomet mantiene las recomendaciones en las costas por el oleaje

    Expandir imagen
    Lunes apto para actividades al aire libre por escasas lluvias
    Este lunes se prevén actividades al aire libre en República Dominicana con escasas lluvias y oleaje en costas. (NASA)

    Un sistema anticiclónico mantiene las precipitaciones escasas en gran parte del territorio dominicano este lunes, mientras se mantienen las recomendaciones en las costas atlántica y caribeña por olas y vientos anormales mar adentro.

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este lunes se prevé que el contenido de humedad permanezca escaso y que gran parte del territorio permanecerá con nubosidad aislada y despejado, siendo estas condiciones favorables para realizar actividades al aire libre.

    "Las precipitaciones que puedan ocurrir serán aisladas y débiles, causadas por la nubosidad que pueda transportar el viento, hacia las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Samaná, durante horas de la mañana, así como, La Altagracia, La Romana, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel en la tarde", indicó.

    Oleaje

    El Indomet recomendó a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones en las costas atlántica y caribeña, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a olas y vientos anormales.

    Temperaturas

    Las temperaturas continuarán siendo agradables durante la noche y la madrugada, debido a la época del año, siendo esta sensación térmica más notoria hacia zona montañosas en el interior del país.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.