Martes soleado en República Dominicana y temperaturas ligeramente más calurosas durante el día

Clima en RD: Las temperaturas en República Dominicana se percibirán más calurosas durante el día. ( NASA )

Este martes el predominio de un sistema anticiclónico limitará las nubes generadoras de precipitaciones significativas sobre el territorio nacional durante las próximas 24 a 48 horas, tornándose el ambiente propicio para el desarrollo de distintos tipos de actividades al aire libre en gran parte del territorio dominicano.

"Hoy martes continuará predominando el reducido contenido de humedad, influenciado por un sistema anticiclónico que incide en nuestra área de pronóstico. El mismo limitará también los efectos asociados a una débil vaguada al norte de la isla sobre aguas del océano Atlántico", indicó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

No obstante, debido a la influencia del viento, así como los efectos locales, algunos chubascos aislados de corta duración podrían ocurrir, principalmente en distintas localidades de La Altagracia, Monte Plata, Dajabón, Elías Piña y San Juan, entre otros poblados cercanos.

Te puede interesar El COE levanta la alerta verde en varias provincias por disminución de las lluvias

Temperaturas

Las temperaturas serán percibidas ligeramente más calurosas durante el día, como consecuencia del viento cálido y seco, pero continuarán agradables y frescas durante la noche y la madrugada, debido a la época del año, siendo esta sensación térmica más notoria en zonas montañosas.

Se prevén temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.