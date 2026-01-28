Condiciones meteorológicas estables en gran parte de República Dominicana este miércoles

Clima en RD: República Dominicana experimentará condiciones estables clima este miércoles. ( NOAA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este miércoles, predominarán condiciones mayormente estables y favorables para la realización de actividades al aire libre en gran parte del territorio nacional.

Este ambiente estable es debido a la limitada incidencia de un sistema frontal localizado sobre el Canal del Viento.

No obstante, la institución explicó que, durante las horas matutinas se prevén lluvias débiles y aisladas, principalmente en provincias del noreste y sureste. Mientras que, en horas de la tarde, podrían presentarse chubascos muy aislados en algunos sectores del suroeste y Cordillera Central.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, el Indomet señaló que se sentirán frescas durante la mañana, tornándose ligeramente calurosas en horas de la tarde, debido a la incidencia de los rayos solares.

No obstante, continuarán agradables a frescas durante la noche y la madrugada, propias de la época del año, siendo esta sensación térmica más notoria en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas matutinas.

Respecto a las condiciones marítimas, la entidad indicó que el oleaje se encuentra normal en ambas costas.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos oficiales, a través de su portal web www.indomet.gob.do y de su cuenta @indometrd en las redes sociales.