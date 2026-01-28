Condiciones meteorológicas estables en gran parte de República Dominicana este miércoles
Las temperaturas en la República Dominicana se sentirán frescas en la mañana y ligeramente calurosas en la tarde
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este miércoles, predominarán condiciones mayormente estables y favorables para la realización de actividades al aire libre en gran parte del territorio nacional.
Este ambiente estable es debido a la limitada incidencia de un sistema frontal localizado sobre el Canal del Viento.
No obstante, la institución explicó que, durante las horas matutinas se prevén lluvias débiles y aisladas, principalmente en provincias del noreste y sureste. Mientras que, en horas de la tarde, podrían presentarse chubascos muy aislados en algunos sectores del suroeste y Cordillera Central.
Temperaturas
En cuanto a las temperaturas, el Indomet señaló que se sentirán frescas durante la mañana, tornándose ligeramente calurosas en horas de la tarde, debido a la incidencia de los rayos solares.
No obstante, continuarán agradables a frescas durante la noche y la madrugada, propias de la época del año, siendo esta sensación térmica más notoria en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas matutinas.
Respecto a las condiciones marítimas, la entidad indicó que el oleaje se encuentra normal en ambas costas.
El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos oficiales, a través de su portal web www.indomet.gob.do y de su cuenta @indometrd en las redes sociales.