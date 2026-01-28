×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Clima en RD
Clima en RD

Condiciones meteorológicas estables en gran parte de República Dominicana este miércoles

Las temperaturas en la República Dominicana se sentirán frescas en la mañana y ligeramente calurosas en la tarde

    Expandir imagen
    Condiciones meteorológicas estables en gran parte de República Dominicana este miércoles
    Clima en RD: República Dominicana experimentará condiciones estables clima este miércoles. (NOAA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este miércoles, predominarán condiciones mayormente estables y favorables para la realización de actividades al aire libre en gran parte del territorio nacional.

    Este ambiente estable es debido a la limitada incidencia de un sistema frontal localizado sobre el Canal del Viento.

    No obstante, la institución explicó que, durante las horas matutinas se prevén lluvias débiles y aisladas, principalmente en provincias del noreste y sureste. Mientras que, en horas de la tarde, podrían presentarse chubascos muy aislados en algunos sectores del suroeste y Cordillera Central.

    Temperaturas

    En cuanto a las temperaturas, el Indomet señaló que se sentirán frescas durante la mañana, tornándose ligeramente calurosas en horas de la tarde, debido a la incidencia de los rayos solares.

    No obstante, continuarán agradables a frescas durante la noche y la madrugada, propias de la época del año, siendo esta sensación térmica más notoria en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas matutinas.

    Respecto a las condiciones marítimas, la entidad indicó que el oleaje se encuentra normal en ambas costas.

    El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos oficiales, a través de su portal web www.indomet.gob.do y de su cuenta @indometrd en las redes sociales.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.