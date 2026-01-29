Pronostican lluvias en varias provincias este jueves por sistema frontal y vaguada

Clima en RD: Un sistema frontal y una vaguada inciden en el territorio dominicano. ( NASA )

Este jueves durante las horas matutinas, las condiciones atmosféricas permanecerán con escasas precipitaciones, pero en la tarde un sistema frontal casi estacionario al norte del país y una vaguada provocarán aumentos nubosos con lluvias débiles a moderadas.

El informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indica que ambos sistemas estarán generando incrementos nubosos acompañados de lluvias débiles a moderadas en ocasiones, aisladas tronadas y posibles ráfagas de viento en las provincias Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo y La Altagracia.

Estas precipitaciones podrían persistir durante la noche, principalmente en localidades próximas a la costa Atlántica.

"El patrón meteorológico del territorio dominicano no presentará cambios apreciables durante el transcurso de las horas matutinas, reinando un ambiente poco nuboso y soleado en gran parte de la geografía nacional, excepto hacia zonas cercanas a Montecristi, Espaillat y María Trinidad Sánchez, donde podrían ocurrir precipitaciones aisladas y pasajeras", detalló.

En el Distrito Nacional se prevén nubes dispersas con leves aumentos en ocasiones.

Temperaturas

Las temperaturas se sentirán ligeramente calurosas durante el día, por el efecto del viento del este/sureste, siendo agradables a frescas durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles interiores, donde podrían presentarse nieblas o neblinas matutinas.

Se prevén temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.