Un frente frío traerá descenso de temperaturas desde el domingo con hasta 17 °C en Santo Domingo

Clima en RD: Un frente frío que está partiendo desde Florida, Estados Unidos incidirá en el país este fin de semana. ( EARTH NULLSCHOOL )

Este fin de semana se prevé un aumento de las lluvias por la llegada de un frente frío que está partiendo desde Florida, Estados Unidos, y el cual también traerá a la República un notable descenso de las temperaturas.

Carla Morales, predictora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó a Diario Libre que las temperaturas se presentarán más frescas a partir del domingo en la noche y que en el caso de Santo Domingo estas podrían registrar una mínima de 17 °C e incluso 16 °C.

Este ambiente fresco se extenderá desde el domingo y los primeros días de la próxima semana laboral, como serían lunes y martes, detalló la meteoróloga.

Frente frío

El frente frío se encuentra saliendo desde Florida este viernes y estará desplazándose rápidamente, según Morales, quien agregó que el sistema está acompañado de una vaguada asociada que incrementará las lluvias.

Este frente frío pasará directamente sobre el territorio dominicano y el viento cambiará y el país pasaría de recibir un viento cálido del sureste a un viento frío del noreste, explica la experta.

Las temperaturas frescas se registrarán en gran parte del territorio nacional, detalló Morales y agregó que estas serían más agradables en zonas montañosas.En el caso del incremento de las lluvias, sería principalmente a partir del sábado en la tarde y el domingo.

Las lluvias

Según el informe del Indomet, este sábado la interacción del viento con la vaguada asociada al sistema frontal provocarán, desde la madrugada y durante las horas matutinas, chubascos dispersos hacia San Cristóbal, Santo Domingo, Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia.

El sábado, en horas de la tarde y durante la noche, estas precipitaciones se extenderán y se intensificarán, ocurriendo aguaceros dispersos, siendo moderados en ocasiones y fuertes en puntos aislados, con posibles tronadas y ráfagas de viento.

Estas lluvias serían principalmente en la porción oriental, incluyendo La Altagracia, La Romana, El Seibo, así como otras localidades del litoral costero caribeño y el noreste del país.

El domingo, se pronostica un patrón meteorológico más húmedo e inestable, asociado al sistema frontal y al viento del sureste, que estarán produciendo desde la madrugada y durante las horas de la mañana aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y un descenso importante de las temperaturas sobre gran parte del territorio nacional.

"Esta actividad de lluvias estará mayormente concentrada sobre las provincias: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Seibo, Hato Mayor, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, entre otras. Prevemos que las precipitaciones sean de mayor intensidad y frecuencia en horas de la tarde y durante las primeras horas de la noche", indicó.

Este viernes

En el caso de este viernes, se prevé un ambiente con pocas nubes y escasas precipitaciones sobre gran parte del país durante el día, aunque podrían registrarse chubascos locales sobre provincias del litoral costero caribeño y la porción oriental.