Vaguada asociada a un sistema frontal provocará lluvias este sábado en gran parte del país

Una calle inundada tras las lluvias registradas en Santo Domingo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal generará lluvias débiles a moderadas durante la mañana de este sábado, según pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las lluvias se esperan en localidades de Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Barahona, Pedernales, Azua, Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa.

Según el informe, entre la tarde y la noche se prevé un incremento de la actividad de precipitaciones, las cuales podrían ser localmente fuertes, extendiéndose a otras provincias como El Seibo, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Hato Mayor, Santiago, Valverde y Puerto Plata.

Temperaturas y condiciones marítimas

Las temperaturas se mantendrán ligeramente cálidas durante el día, sintiéndose agradables a frescas en horas de la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles, donde podrían presentarse nieblas o neblinas matutinas, con máximas que oscilarán entre los 27 °C y 31 °C, y mínimas entre 16 °C y 21 °C.

A partir del domingo, experimentarán un notable descenso en gran parte del territorio nacional.

En cuanto a las condiciones marítimas, en la costa atlántica, el Indomet recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro, debido a condiciones de oleaje anormal.

Para mañana

Para mañana domingo, debido a la incidencia de un sistema frontal, se prevé desde la madrugada y durante las horas matutinas la ocurrencia de lluvias débiles a moderadas en provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata, entre otras.

En horas de la tarde y la noche se esperan aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre las provincias mencionadas de las regiones Yuma y Higuamo, extendiéndose hacia zonas cercanas como Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Sánchez Ramírez.

Asimismo, debido a la amplia extensión del campo nuboso asociado al sistema frontal, se registrarán precipitaciones débiles a moderadas, con tronadas aisladas y ráfagas de viento, en provincias como La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Monte Cristi, Valverde, Espaillat, Santiago, Santiago Rodríguez y Duarte, entre otras.