El COE emite alerta verde para cinco provincias por lluvias de este sábado

Fotografía de archivo de un hombre empujando un pequeño vehículo de carga varado por la lluvia en la avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este sábado una alerta verde para cinco provincias del país, debido a las lluvias registradas y las que se esperan en las próximas horas, asociadas a una vaguada vinculada a un sistema frontal y al viento cálido y húmedo del sur/sureste.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), desde tempranas horas de la mañana se han producido aumentos nubosos con lluvias aisladas y pasajeras, principalmente en localidades de La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Barahona, Pedernales, Azua, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo y San José de Ocoa.

El informe indica que en horas de la tarde y la noche las precipitaciones se incrementarán, pudiendo ser fuertes de manera local, y se extenderán a otras provincias como El Seibo, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Hato Mayor, Santiago, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Ante este panorama, el COE colocó bajo alerta verde a las provincias La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís y Hato Mayor, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, el organismo recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar cerca del perímetro costero en la costa atlántica, debido a vientos y oleaje anormal.

Advirtió además que para la noche de mañana el oleaje podría tornarse peligroso en la costa norte, por lo que exhortó a mantenerse atentos a los boletines oficiales.

El COE llamó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil, como la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional y los cuerpos de bomberos, a través de los teléfonos 9-1-1, 809-472-0909 y *462.

Recomendación a la población

Asimismo, recomendó a los residentes en zonas vulnerables, especialmente aquellos que viven próximo a ríos, arroyos y cañadas, tomar medidas preventivas ante posibles inundaciones y abstenerse de cruzar cuerpos de agua con alto volumen, así como de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.

El director general del COE, Juan Manuel Méndez García, reiteró que el organismo se mantiene en vigilancia permanente ante la evolución de las condiciones meteorológicas.