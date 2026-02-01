10 provincias y el Distrito Nacional en alerta verde por fuertes lluvias

COE e indomet prevén que las lluvias se registren durante la tarde y noche de este domingo; el lunes se reducirían. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este domingo el nivel de alerta verde para un total de 10 provincias y el Distrito Nacional, ante el incremento de las probabilidades de que las lluvias aumenten como consecuencia de una vaguada asociada a un frente frío que se ha fortalecido en las últimas horas y se localiza sobre Haití.

La ampliación de las provincias en alerta por parte del COE responde almás reciente del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), que informa que desde tempranas horas de la mañana de este domingo se registran lluvias fuertes en el este, sureste y noreste del país.

Entre las provincias con intensas precipitaciones se incluye La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Samaná y el Gran Santo Domingo.

Ambos organismos indican que estas precipitaciones continuarán durante el resto de las horas matutinas y, en el transcurso de la tarde, podrían intensificarse y estar acompañadas de tronadas aisladas y ráfagas de viento en provincias del Cibao y la región suroeste.

En el Cibao y la Región Sureste, las precipitaciones se registrarían en Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez y Monte Cristi.

Aguaceros más importantes serían porción oriental y el norte

Para la noche, Indomet prevé que los aguaceros más importantes se concentren hacia la porción oriental y norte del país, manteniendo condiciones favorables para crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

En virtud de este panorama y conforme a lo establecido en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, la Centro de Operaciones de Emergencias (COE) decidió ampliar la alerta verde, exhortando a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos o cañadas con altos volúmenes de agua, especialmente en zonas vulnerables.

Las provincias y el Distrito Nacional en alerta

Puerto Plata Samaná Monte Plata San Cristóbal Santo Domingo Distrito Nacional Hato Mayor San Pedro de Macorís La Romana El Seibo La Altagracia

Las autoridades reiteraron que el seguimiento a la evolución del sistema meteorológico se mantiene de forma permanente y que cualquier cambio en los niveles de alerta será informado oportunamente.

El tiempo para el lunes

Para el lunes, Indomet prevé que el frente frío se haya movido, mientras una masa de aire con menor contenido de humedad se establezca sobre el territorio nacional, por lo que se reducirán las probabilidades de precipitaciones.

"En las horas matutinas (del lunes) ocurrirán lluvias dispersas en poblados en la costa atlántica como: Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, entre otros. En la tarde, dichas precipitaciones se desplazarán a otros poblados en el Valle del Cibao, la cordillera Central y el suroeste, como son: Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Barahona y Pedernales", agrega el parte de Indomet.