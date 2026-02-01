Fuertes lluvias este domingo sobre RD con ocho provincias bajo alerta verde

Clima en RD: La vaguada y el sistema frontal provocan fuertes lluvias RD, con alerta verde en varias provincias. ( COE )

Este domingo, una vaguada sobre el territorio nacional, asociada a un sistema frontal (frente frío), generará fuertes lluvias en gran parte del país, por lo que ocho provincias fueron colocadas bajo alerta verde, incluyendo al Gran Santo Domingo.

Las provincias en alerta verde son: La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Distrito Nacional, Santo Domingo y San Cristóbal.

Las fuertes lluvias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) explicó que, desde tempranas horas de la mañana, se observan nublados significativos que producen lluvias en algunos puntos del este, sureste y noreste del país, como son La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Samaná y el Gran Santo Domingo. Estas precipitaciones continuarán durante el resto de las horas matutinas, mientras se desplazan hacia otras localidades.

Asimismo, indicó que, durante la tarde, las lluvias podrían estar acompañadas de tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, especialmente en las provincias de Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez y Montecristi.

La entidad señaló que, en horas de la noche, continuarán presentándose lluvias significativas, las cuales se concentrarán principalmente hacia provincias de la porción oriental y norte del país.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, la entidad señaló que continuarán agradables a frescas durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles interiores.

Destacó que a partir de hoy, se espera un descenso notable de los termómetros en gran parte del territorio nacional, producto de la incidencia del frente frío.

Recomendaciones marítimas

En la costa atlántica, el Indomet mantiene la recomendación a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de navegar próximo a la costa, sin aventurarse mar adentro, debido a la presencia de vientos y olas anormales.

Advirtió que, a partir del mediodía, se recomienda permanecer en puerto desde la Bahía de Manzanillo (Montecristi) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez); para el resto de la costa, se exhorta a navegar con precaución.