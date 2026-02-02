El Gran Santo Domingo amanece a 20 °C y Alto Bandera en 8 °C; el friíto seguirá hasta el miércoles

Esta imagen muestra la dirección del viento del norte y del noreste, que son vientos frescos, afectando al territorio dominicano este lunes. ( EARTH NULLSCHOOL )

Las temperaturas en la República Dominicana han mostrado un notable descenso desde la noche de ayer domingo, marcando incluso 20 °C en el Gran Santo Domingo y un ambiente de mucho más frío en las zonas montañosas como Valle Nuevo, en La Vega, donde este lunes registró 10 °C y en Alto Bandera 8 °C.

Estas mínimas temperatura se registran debido a que en el país incide un frente frío (sistema frontal) que se encuentra sobre Puerto Rico y que había salido desde Florida el pasado viernes haciendo una ruta por el norte del Caribe. Este ambiente agradable podría extenderse hasta el próximo miércoles de esta semana.

En orden, desde este domingo y hasta la mañana de este lunes, las zonas más frías fueron: Alto Bandera (8 °C); Valle Nuevo (10.7 °C); Restauración, en Dajabón (11.5 °C); Constanza, en La Vega (12.5 °C) y Hondo Valle, en Elías Piña (13.4 °C). El municipio de La Vega registró 17.5 °C y Villa Riva 19 °C.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/whatsapp-image-2026-02-02-at-104757-am-e0034469.jpeg Varias zonas de Santo Domingo registraron entre20 °C y21 °C la madrugada y mañana de este lunes. (ESTACIÓN METEOROLÓGICA DEL INDOMET)

Gran Santo Domingo también frío

El frío también llegó a Santo Domingo, ya que el sistema frontal ha cruzado sobre el país.

De acuerdo a las mediciones del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), fue en la zona del Jardín Botánico Nacional, el área del Gran Santo Domingo con la menor temperatura, con 20 °C; el Parque Mirador Sur, 20.5 °C; y el Centro de los Héroes, 21.5 °C.

¿Hasta cuándo?

Según Eimer Bautista, predictor del Indomet, las frescas temperaturas continuarán este lunes, el martes y el miércoles.

Las temperaturas se han tornado mucho más frescas y agradables que en días anteriores, en especial durante la noche y la madrugada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/whatsapp-image-2026-02-02-at-100439-am-1-e95a8bfb.jpeg Imágenes de los efectos del frente frío cuando cruzó por Florida este fin de semana. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/whatsapp-image-2026-02-02-at-100438-am-66472e01.jpeg Imágenes de los efectos del frente frío cuando cruzó por Florida este fin de semana. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/whatsapp-image-2026-02-02-at-100439-am-02c64079.jpeg Imágenes de los efectos del frente frío cuando cruzó por Florida este fin de semana. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Según el informe del Indomet, las temperaturas siguen siendo agradables y más percibidas en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían producirse algunos episodios de nieblas y neblinas.

Lluvias

El Indomet indica que este lunes el frente frío, en combinación con el viento moderado, seguirá provocando lluvias de distintas intensidades y frecuencia en varias provincias del país.

"Este lunes, durante el transcurso de la mañana se prevén precipitaciones débiles a moderadas en ocasiones con ráfagas de viento. Estas lluvias serán más frecuentes sobre diferentes provincias del litoral atlántico, el suroeste y la Cordillera Central", manifestó.

Estas lluvias serían principalmente en distintos municipios de Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago Rodríguez, Santiago, Dajabón, Montecristi, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, La Altagracia, Barahona, Pedernales e Independencia, entre otras.