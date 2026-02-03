El frío en RD pausará el jueves, pero el sábado llegará un nuevo frente que bajará las temperaturas

Esta imagen muestra la dirección del viento del norte y del noreste, que son vientos frescos, afectando al territorio dominicano este martes. ( EARTH NULLSCHOOL )

Las frescas temperaturas que se registran en el territorio dominicano seguirán hasta mañana miércoles, haciendo una pausa el jueves y el viernes. Sin embargo, un nuevo frente frío llegará el sábado y provocará una nueva baja en la sensación térmica.

Jesús Beltré, predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó este martes que el actual frente frío que afecta el país se encuentra estacionario sobre Puerto Rico trayendo vientos frescos del norte, pero que el mismo empezará a retirarse.

A partir del jueves las temperaturas retornan a ser un poco más calurosas, porque el viento cambiará y será cálido del sureste.

El predictor dijo que luego de un jueves y viernes un poco caluroso, el sábado llegará al país un nuevo frente frío mejorando las temperaturas otra vez al menos hasta el domingo.

Temperaturas

Este martes, en el Gran Santo Domingo la temperatura mínima registrada más baja fue de 18 °C en Santo Domingo Este, en la zona del Aeropuerto Internacional Las Américas.

En el caso de las zonas montañosas, el frío es aún mayor, pues en Alto Bandera en La Vega, este martes se registró 7 °C.

Se prevé que el frente frío del sábado genere iguales temperaturas que las que se registran actualmente, de acuerdo al predictor.

Recomendaciones

Beltré dijo que el Indomet mantiene las recomendaciones en la costa atlántica a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales, desde la Bahía de Manzanillo (Montecristi) hasta Cabo Engaño (La Altagracia). En la costa caribeña, se recomienda navegar con precaución sin aventurarse mar adentro.

Manifestó que los vientos anormales han estado produciendo ráfagas entre 35 a 40 km/h en las zonas costeras.

Lluvias

Según el informe del Indomet, los campos nubosos asociados al frente frío continúan sobre la nación, generando lluvias débiles y dispersas desde las primeras horas del día en las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, entre otras áreas.