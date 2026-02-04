×
El Indomet mantiene alerta por oleaje peligroso y el frío sigue este miércoles

Las temperaturas en el Gran Santo Domingo se mantienen frescas, con mínimas de 18 °C

    Expandir imagen
    El Indomet mantiene alerta por oleaje peligroso y el frío sigue este miércoles
    Clima en RD: El viento moderado del noreste incide con un ambiente caracterizado por una sensación térmica agradable. (NASA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este miércoles que se mantienen las recomendaciones marítimas por oleaje peligroso en ambas costas del país, debido a la incidencia de vientos moderados, acompañados de ráfagas frecuentes y olas anormales, mientras siguen las temperaturas agradables.

    Según el informe, en la costa Atlántica se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto desde Cabo San Rafael, en La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná. De igual forma, en la costa caribeña, la restricción se extiende desde isla Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona).

    En el resto del litoral nacional, las autoridades meteorológicas indicaron que las actividades marítimas pueden realizarse con precaución, siempre cerca del perímetro costero y sin aventurarse mar adentro.

    Frío

    El Indomet señaló que este miércoles continuará registrándose un ambiente fresco y agradable, con temperaturas mínimas entre 15 °C y 18 °C, y máximas que oscilarán entre 23 °C y 25 °C.

    Para mañana jueves, se espera un ligero aumento de la temperatura, producto de un giro gradual del viento hacia el sureste.

    No obstante, durante el fin de semana la sensación térmica volverá a tornarse agradable a fresca, debido a la llegada de un nuevo sistema frontal que incidirá sobre el territorio nacional.

    Lluvias

    El Indomet explicó además que el viento del noreste arrastra nubes ocasionales lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias aisladas y pasajeras en localidades de las regiones norte y noreste.

    Se prevén precipitaciones dispersas a moderadas en provincias como Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Barahona y Pedernales, entre otras zonas cercanas.

    Las frescas temperaturas en el territorio dominicano seguirán este miércoles. Ayer, martes, en el Gran Santo Domingo la temperatura mínima registrada más baja fue de 18 °C en Santo Domingo Este, en la zona del Aeropuerto Internacional Las Américas.

    En el caso de las zonas montañosas, el frío es aún mayor, pues en Alto Bandera en La Vega, este martes se registró 7 °C.

