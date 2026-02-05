El frío hace una pausa este jueves y se mantienen las recomendaciones en las costas

Este jueves se prevén temperaturas ligeramente más cálidas por el viento del sureste. ( NASA )

A partir de este jueves, las temperaturas serán ligeramente más cálidas durante el día, debido al viento predominante del sureste, mientras se mantienen las recomendaciones por oleaje peligroso en las costas dominicanas.

Así informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe de hoy, en el que destaca que este jueves y viernes el frío hace una pausa, pero que la sensación térmica se tornará nuevamente agradable durante el fin de semana, debido a la llegada de un nuevo sistema frontal.

Para este jueves se prevén temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C.

Oleaje

En la costa atlántica, se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), por efecto de un viento moderado, frecuentes ráfagas de viento y olas anormales.

Mientras que en la costa caribeña se recomienda navegar con precaución al sur de Pedernales. En el resto de ambas costas, oleaje normal.

Lluvias

Durante las primeras horas matutinas de este jueves, el Indomet informa de lluvias ocasionalmente fuertes con ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas hacia localidades de La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, así como Samaná, María Trinidad Sánchez y Espaillat.

Estas lluvias se reducirán conforme avance la mañana y no se descarta algún chubasco aislado hacia la costa caribeña , de acuerdo al informe.

"En la tarde, el viento del sureste y una vaguada asociada a un nuevo sistema frontal harán que las precipitaciones se concentren hacia El Seibo, Duarte, María Trinidad Sánchez, Pedernales, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Montecristi, la parte norte de Hato Mayor, Azua y San Juan, así como el sur de Santiago y La Vega, como aguaceros localmente moderados", indicó.

En el Distrito Nacional se prevén nubes aisladas con incrementos durante la mañana y algún chubasco aislado. En la tarde, ligeramente caluroso.