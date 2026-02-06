El COE declara cuatro provincias en alerta verde por lluvias que provocará un frente frío

Clima en RD: Cuatro provincias en alerta verde por lluvias este viernes. ( COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este viernes alerta verde para cuatro provincias debido a las lluvias que se prevén por la incidencia en el país de un frente frío o sistema frontal.

Las provincias en alerta verde son: Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte y Samaná.

La medida fue adoptada tras un informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el cual indicó que el paso de un sistema frontal, ubicado próximo al occidente de Haití, estará generando nublados, aguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento, especialmente en horas de la tarde y durante la noche.

Según el informe del Indomet, las precipitaciones también afectarán varias provincias de las regiones noroeste, litoral Atlántico, valle del Cibao, Cordillera Central y la zona fronteriza, incluyendo Puerto Plata, Santiago, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, La Vega, Sánchez Ramírez y Hermanas Mirabal.

La alerta verde

El COE recordó que la alerta verde se emite cuando las condiciones atmosféricas permiten prever la ocurrencia de eventos peligrosos para la población, ya sea de forma parcial o total.

Recomendaciones

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias.

El informe destaca que las temperaturas se mantendrán frescas y agradables, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían presentarse episodios de nieblas y neblinas. Se prevé, además, que la sensación térmica se torne aún más fría durante el fin de semana, debido a la llegada del sistema frontal.

Se prevén temperaturas mínimas entre 19 °C y 21 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C.