Un sistema frontal provocará aguaceros este viernes en varias provincias del país

Las temperaturas se mantendrán frescas, especialmente en zonas montañosas, mientras que el oleaje en la costa Atlántica podría incrementarse esta noche

    Un sistema frontal provocará aguaceros este viernes en varias provincias del país
    Clima en RD: Sistema frontal provocará aguaceros y ráfagas de viento en varias provincias de República Dominicana. (NASA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este viernes, en horas de la tarde y durante el transcurso de la noche, el paso de un sistema frontal, actualmente ubicado próximo al occidente de Haití, provocará nublados acompañados de aguaceros moderados a fuertes localmente, tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre provincias de las regiones noroeste, litoral Atlántico, valle del Cibao, Cordillera Central y la zona fronteriza.

    La institución explicó que estas precipitaciones afectarán principalmente localidades de Puerto Plata, Espaillat, Santiago, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez y Hermanas Mirabal.

    No obstante, la entidad señaló que, durante las horas matutinas, predominará una atmósfera con reducido contenido de humedad, lo que permitirá un cielo mayormente soleado sobre gran parte del territorio nacional.

    Temperaturas y condiciones marítimas

    Asimismo, destacó que las temperaturas se mantendrán frescas y agradables, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían presentarse episodios de nieblas y neblinas. Se prevé, además, que la sensación térmica se torne aún más fría durante el fin de semana, debido a la llegada del sistema frontal.

    Se prevén temperaturas mínimas entre 19 °C y 21 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C. 

    Respecto a las condiciones marítimas, la entidad indicó que estas se mantienen normales en ambas costas; no obstante, advirtió que, a partir de esta noche, se producirán incrementos del oleaje en la costa Atlántica.

    El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas a través de su portal web, indomet.gob.do, y de su cuenta @indometrd en las redes sociales.

