Frente frío mantiene aguaceros y provoca descenso de temperaturas este sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que un frente frío continuará incidiendo sobre gran parte del territorio nacional este sábado, provocando cielos mayormente nublados, aguaceros dispersos y un descenso gradual de las temperaturas, condiciones que se mantendrán al menos hasta el lunes 9 de febrero.

De acuerdo con el informe meteorológico emitido a las 6:00 de la mañana, el sistema frontal se extiende desde la porción oriental del país hasta las costas del suroeste, desplazándose lentamente hacia el este/sureste. Como resultado, se registran precipitaciones en localidades del este, noreste, norte, noroeste y suroeste.

Las lluvias serán más notorias durante el transcurso del día en provincias como Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales y el Gran Santo Domingo.

Pronóstico para el domingo

Indomet indicó que para mañana domingo el frente frío estará fuera del territorio nacional, dando paso a una masa de aire más seca y fresca. No obstante, aunque las precipitaciones disminuirán, se esperan lluvias dispersas en algunas localidades del norte, noreste, sureste y suroeste, producto del arrastre de campos nubosos asociados al viento del norte/noreste.

El organismo explicó que las temperaturas se tornarán frescas y agradables, especialmente durante la noche y la madrugada, con una sensación térmica más fría en zonas montañosas y valles del interior, debido a la influencia del frente frío durante el fin de semana.

Olas anormales

En cuanto a las condiciones marítimas, se recomendó a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones en la costa atlántica navegar con precaución, limitándose al perímetro costero y evitando internarse mar adentro, debido a olas y vientos anormales.

Provincias bajo alerta

Asimismo, el centro de pronóstico mantiene el nivel de alerta meteorológica para cinco provincias —Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná y Hermanas Mirabal— ante el riesgo de inundaciones urbanas.

Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a tomar las precauciones necesarias ante las condiciones meteorológicas adversas.