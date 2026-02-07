Cuatro provincias continúan en alerta verde por posibles inundaciones

Imagen del archivo fotográfico de Diario Libre que muestra a un hombre caminando por una acera durante un día lluvioso en República Dominicana.

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado 7 de febrero, la modificación del nivel de alerta verde para varias provincias del país, debido a las condiciones meteorológicas actuales.

De acuerdo con el boletín emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el sistema frontal que afectaba el territorio nacional se encuentra fuera del área de pronóstico, dejando una masa de aire más fría y menos húmeda, lo que mantiene temperaturas agradables en gran parte del país.

No obstante, los remanentes de dicho sistema, combinados con vientos moderados del norte, estarán generando lluvias de intensidad variable en algunas zonas del territorio nacional.

Ante esta situación, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2, capítulo 1, de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, el COE mantiene alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, en las provincias de Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná y Hato Mayor, para un total de cuatro provincias bajo este nivel de alerta.

Asimismo, el organismo descontinuó la alerta verde para las provincias Hermanas Mirabal y Duarte, al mejorar las condiciones meteorológicas en esas demarcaciones.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, en la costa Atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro, debido a vientos fuertes y oleaje anormal.

Línea de ayuda

El COE exhortó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil, como la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja Dominicana, Policía Nacional y los Cuerpos de Bomberos, a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la Ogtic.

También recomendó a los residentes en zonas vulnerables, especialmente aquellos que habitan cerca de ríos, arroyos y cañadas, mantener vigilancia constante y tomar medidas preventivas ante posibles inundaciones. De igual manera, pidió a la ciudadanía abstenerse de cruzar cuerpos de agua con alto volumen y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

La información fue ofrecida por Juan Manuel Méndez García, director general del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).